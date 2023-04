Amor à flor da pele: fã do Kiss conta história de tatuagem feita em homenagem à banda

Ricardo Bárbaro, 40 anos, começou a escutar Kiss quando era adolescente, por influência de um primo. O amor pela banda não parou por aí e acompanha vida do músico até hoje. Para eternizar o sentimento, o fã decidiu fazer marcar a pele com uma homenagem aos integrantes do grupo, com uma tatuagem na própria pele.

O músico vive em São Paulo com a família e veio para Brasília acompanhar a turnê de despedida da icônica banda de rock. O Kiss fará um supershow na noite desta terça-feira (18/4), na Arena BRB Mané Garrincha, trazido pelo Metrópoles Music.

“Kiss é a trilha sonora da minha vida e estava presente em muitos momentos importantes para mim. Já fiz cover da banda, levei minha filha pequenininha em show, as músicas deles tocaram no meu casamento. A banda está presente em toda a minha vida, em momentos bons e ruins”, conta Ricardo.

palco Metrópoles Music

Montagem do show do Metrópoles MusicVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Apresentação de rock ocorre na noite desta terça-feira (18/4)Vinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Deep Purple abre as apresentações, às 20hVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Kiss se apresentará a partir das 22hVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Estrutura é montada na Arena BRB Mané GarrinchaVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Público acompanhará as duas bandas icônicas no gramado do estádioVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Vinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Estrutura terá telões de LEDVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Formato favorecerá visualização de qualquer ponto do estádioVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Vinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Montagem ocorre ao longo desta terça-feira (18/4)Vinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Vinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Ingressos ainda estão à vendaVinicius Schmidt/Metrópoles

palco Metrópoles Music

Vinicius Schmidt/Metrópoles

Inspiração em quadrinhosA ideia de fazer uma tatuagem com a imagem dos integrantes do Kiss surgiu cerca de 20 anos depois de Ricardo conhecer a banda. O fã queria uma marca na pele de tudo que considerava importante na própria vida. A primeira imagem que ocorreu a ele foi a do quarteto.

“Planejei muito porque não queria fazer nada óbvio. Eles têm uma linha de gibis, quase de heróis, como se tivessem poderes. Gosto bastante desse universo, e essa tatuagem é a capa de um dos quadrinhos que achei e nunca vi ninguém fazer”, detalha.

Para quem quiser se apaixonar pela banda como ele, o fã recomenda os álbuns Kiss e Destroyer, por considerar que representam a essência do grupo.

Kiss em Brasília 2

Luan Guimarães, 17 anos, Julia Pâmela, 16 anos e Wilson Simplício, 18 anosMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 7

Fernando Sobrinho, 30 anosMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 8

Fãs estão na filaMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 1

Paulo José, 21 anosMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 6

Rafael Cury, 37 anosMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 9

Matheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 3

Tatuagem em homenagem à bandaMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 5

Shows começam às 20hMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília 4

Portões abrem às 17hMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em Brasília

Luiz Guilherme Vasconcelos, 25 anosMatheus Veloso/Metrópoles

Kiss em BrasíliaEsta não é a primeira vez que Ricardo verá a banda de perto. O fã acompanhou outras apresentações do Kiss, mas, para ele, assistir ao grupo ao vivo é sempre uma experiência única.

“Eles não vão fazer mais esse show que farão hoje. Então, tenho de ir. É um privilégio você ver um cara de 70, 75 anos que faz uma apresentação com essa disposição. E fazendo bem feito”, elogia.

O músico paulista afirma o público de Brasília pode se considerar sortudo por receber o Kiss na cidade. Para Ricardo, o sentimento antes do show desta noite é de gratidão, por “ter vivido esses momentos e compartilhado uma jornada feliz” graças ao grupo.

MegashowA estrutura do show contará com elementos que conversam diretamente com as décadas de 1970 e 1980, além de dois grandes painéis de LED laterais, para que o público consiga acompanhar cada detalhe das apresentações das bandas Kiss e Deep Purple de qualquer área do estádio.

Para não perder qualquer detalhe, fique atento a estas informações:

Portões de acesso

Cadeira inferior: Portão 11Cadeira VIP: Portão 12Pista: Portão 14Cadeira superior: Portão 15Pista VIP: Portão 17Camarote: Portão 18Cadeira lateral: Portões 8 e 20Os portões abrirão a partir das 17h e todas as áreas terão venda de comida. Para facilitar o estacionamento, há a opção na Estapar, da Arena BRB Mané Garrincha, em frente aos arcos olímpicos e na direção do Brasília Shopping.

Pronto! Agora você está preparado para curtir os shows de Kiss e Deep Purple, pelo Metrópoles Music! Acompanhe o Metrópoles e siga as redes sociais para ficar por dentro da programação dos espetáculos.