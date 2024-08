Amor, Futebol e Tradição: A História da Noiva Flamenguista e do Gaúcho Colorado

Nascida em Cáceres, Mato Grosso, Marinalva Vicente é a caçula de seis irmãos. Crescendo em uma família onde tanto o pai quanto a mãe trabalhavam muito, foi o irmão mais velho quem cuidou dela. Com pouco tempo livre, a solução encontrada pelo irmão para mantê-la por perto foi simples: colocá-la no gol durante as partidas de futebol. E assim, enquanto ele jogava, Marinalva aprendia as regras e se tornava uma verdadeira fã do esporte.

Na casa de tábua onde cresceu, as paredes eram adornadas com pôsteres da revista Placar, com destaque para o ídolo Zico e o Flamengo. Foi ali que nasceu a paixão pelo rubro-negro carioca, um amor que a acompanharia por toda a vida. Curiosamente, em uma casa de torcedores fervorosos, seu pai, hoje com 87 anos, sempre torceu pela Portuguesa de São Paulo, enquanto sua mãe, aos 82, compartilha da mesma paixão pelo Flamengo.

Aos 18 anos, Marinalva deixou sua cidade natal e se mudou para Curitiba, onde conheceu um gremista, com quem se casou e teve dois filhos. No entanto, em 2013, a vida tomou um novo rumo e, após a separação, ela encontrou um novo amor: Elizeu Potulski, um colorado torcedor do Internacional. Desde então, o casal construiu uma história de 11 anos de felicidade, que culminou em um casamento em dezembro de 2023.

A cerimônia foi marcada por um encontro de tradições e paixões. Elizeu deixou claro desde o início: só se casaria se pudesse usar trajes típicos gaúchos. Marinalva, por sua vez, impôs sua única condição: que as cores do Flamengo estivessem presentes. E assim começou a preparação para o grande dia, mesmo com recursos limitados.

Foi então que Marinalva teve uma ideia criativa e apaixonada: e se o vestido de noiva fosse autografado pelos jogadores do Flamengo? Com a ajuda de uma amiga flamenguista, dona do Boombar Botânico, ela conseguiu os autógrafos e decidiu transformar o vestido em uma peça única. Admiradora do estilista Edson Eddel, ela não hesitou em investir em um vestido especial, mesmo que isso significasse estourar o cartão de crédito. O vestido foi enviado ao Rio de Janeiro, e, com muito esforço, os autógrafos dos ídolos chegaram a tempo para a cerimônia.

O casamento foi uma celebração de culturas e paixões. Realizado em estilo gaúcho, com direito a costela no fogo de chão, o evento foi surpreendido por uma tempestade de granizo, que impediu a entrada da noiva a cavalo. No entanto, a verdadeira surpresa ficou por conta do vestido autografado. Elizeu, emocionado, não fazia ideia do que Marinalva havia planejado, e a revelação do vestido se tornou um dos momentos mais marcantes da festa.

Como se não bastasse a emoção do casamento, o casal ainda viveu mais um capítulo dessa história em 11 de agosto de 2024, quando foram ao Maracanã assistir ao Flamengo e, com sorte, conseguir a tão desejada camisa de Gabigol. Embora a camisa ainda não tenha vindo, Marinalva já é conhecida como “a noiva do Flamengo”, e essa é uma história que certamente será lembrada por muitos anos.

Marinalva Vicente, 49 anos, e Elizeu Potulski, 53 anos, provaram que o amor pelo futebol e a celebração das tradições podem criar memórias inesquecíveis, onde o mais importante é a paixão compartilhada, seja ela por um time, por uma cultura ou, simplesmente, um pelo outro.

Saiba mais sobre Marinalva Vicente e Elizeu Potulski no link abaixo: https://www.instagram.com/mari.marizinha15?igsh=aml2d245b2RlOGZ4