Amor nos campos: conheça o casal que atua junto na arbitragem do DF

Juntos nos campos de futebol e também fora deles. Esta é a vida dos árbitros assistentes Isabela Vivas e Daniel Henrique, que namoram há mais de seis anos. Nesta quinta-feira (7/11), eles atuaram juntos pela terceira vez, no duelo entre Paranoá x Brasiliense, pela Copa Brasília Sub-20. O jogo terminou com vitória do Jacaré por 6 x 0.

Antes disso, trabalharam juntos em 2023, no Candangão Sub-17: União x Taguatinga e Santa Maria x Maringá.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Casal de árbitros está junto há seis anos Créditos: Mateus Dutra | @dutrafotos e Reprodução 2 de 4 Créditos: Mateus Dutra | @dutrafotos e Reprodução 3 de 4 Créditos: Mateus Dutra | @dutrafotos e Reprodução 4 de 4 Créditos: Mateus Dutra | @dutrafotos e Reprodução

Os dois se conheceram em 2018, Daniel era professor de educação física, e Isabela trabalhava como psicóloga, ambos no Centro Olímpico da Estrutural. Ele já era árbitro assistente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), fez parte da turma de 2009/2010. Isabela passou a ter mais convivência e participou de jogos e eventos ligados a arbitragem com o seu companheiro, e assim se apaixonou, também, pela profissão.

Formatura na turma de 2020/2021

Isabela falou sobre a importância de ambos atuarem juntos, e como isso uniu ainda mais o casal.

“Compartilhar da mesma profissão nos ajuda a compreender exatamente o que o outro passa, as pressões, as alegrias e até as frustrações que fazem parte da carreira do árbitro de futebol, além da facilidade nos treinamentos técnico, físico e teórico que realizamos juntos. Ele assiste meus jogos, eu assisto os dele, e ambos se ajudam para evoluir e ajustar o que for necessário”, disse.

Ela conta também que o principal sonho que os dois têm no futebol é o de atuarem juntos em uma partida a nível nacional, e fala do que espera para o momento.

“Vai ser uma realização, uma alegria, um momento diferente, especial. Daniel tem muitos anos de muito trabalho e por isso chegou onde chegou, eu estou na luta e tenho trabalhado e me dedicado para também chegar longe na arbitragem, e fazer um jogo com ele seria fantástico”, afirmou.

Daniel faz parte do quadro oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já atua nas grandes divisões nacionais. Já Isabela foi aprovada nos testes físicos e teóricos da CBF, e atualmente é aspirante CBF, ou seja, à espera de uma abertura de vaga para o Distrito Federal para entrar no quadro da entidade nacional.