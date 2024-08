Amorim descarta novas eleições na Venezuela: “Ganhariam de novo”

O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais, Celso Amorim, participou nesta quinta-feira (15/8) de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

Ele foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a ida à Venezuela para acompanhar o processo eleitoral.

O diplomata descartou ter construído uma proposta que sugere novas eleições. “Nós nunca fizemos uma proposta de novas eleições. Eu ouvi isso uma primeira vez, não posso dizer de quem, não brasileiro, um desses muitos contatos internacionais”, esclareceu.

“O que é curioso de novas eleições é tanto um quanto o outro poderia aceitar facilmente. Se eles ganharam, todos dizem que ganharam, ganhariam de novo”, ironizou o diplomata.

Amorim fala em “diálogo” Durante a participação na audiência, o assessor reiterou a disposição da diplomacia brasileira em manter o diálogo com o governo venezuelano e também com a oposição. “Somos favoráveis à solução que venha do diálogo. É difícil, mas tem que ser tentada”, reconheceu.

“Temos insistido na publicação de atas. Não sei se isso agrada ou não o presidente maduro, mas nunca deixamos de insistir na publicação das atas”, afirmou.