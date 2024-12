Ana Beatriz Nogueira deixa Mania de Você por motivo de saúde

Ana Beatriz Nogueira gravou, nesta segunda-feira (16/12), sua última participação em Mania de Você, atual novela das nove da Globo. A atriz, que interpreta Moema, pediu para se afastar da trama devido a problemas de saúde que estavam dificultando seu desempenho nas gravações. O desfecho de sua personagem será exibido nas próximas semanas.

Em uma publicação no Instagram, Ana Beatriz confirmou sua saída e deixou uma mensagem carinhosa para o elenco, a equipe e o público da novela:

“Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela ‘Mania de você’ . As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir aos meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos”, disse.

Desde 2014, Ana Beatriz Nogueira convive com o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença autoimune que provoca inflamações nas bainhas de mielina, as estruturas que protegem as células nervosas. O calor extremo, citado pela atriz, é um dos fatores que podem agravar os sintomas da condição.

Trama seguirá com passagem de tempo

Na novela, o desfecho de Moema será mostrado na próxima semana, pouco antes de uma passagem de tempo na história — algo que já estava previsto na narrativa original. A Globo deve continuar acompanhando de perto o desempenho da trama, realizando ajustes na reta final para tentar recuperar parte da audiência antes da estreia de Vale Tudo, a substituta no horário.