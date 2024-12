Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro pela terceira vez

ANE CRISTINA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Castela, 21, e Gustavo Mioto, 27, terminaram o namoro pela terceira vez. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria do sertanejo.

A equipe de Mioto afirmou que ele está focado em sua carreira internacional.

A reportagem também contatou a assessoria de Ana Castela, que disse desconhecer a informação. “Deixa para ter isso nas redes dela, melhor”, declararam.

IDAS E VINDAS

Ana e Gustavo assumiram o namoro no Dia dos Namorados de 2023. Em setembro do mesmo ano, terminaram pela primeira vez.

A primeira volta aconteceu em outubro de 2023. Eles terminaram novamente em janeiro desse ano.

Três meses depois, em maio, reataram. A cantora apareceu no palco de Mioto e uma das apresentações, e os dois se beijaram. “A vida tem dessas. Voltem com o ex de vocês também”, brincou a sertaneja.

