Ana Castela se manifesta após terminar pela 3º vez com Mioto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Castela, 21, se manifestou publicamente após terminar o namoro pela terceira vez com Gustavo Mioto, 27.

Castela comunicou o término da relação para seus seguidores no Instagram. “Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo: nosso relacionamento chegou ao fim”, iniciou.

Sertaneja disse ser grata pelos momentos vividos ao lado de Mioto e pediu respeito aos fãs. “Nossas vidas vão continuar e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo”.

Término do namoro pela terceira vez. A Splah, a equipe de Mioto afirmou que ele está focado em sua carreira internacional.

IDAS E VINDAS

Ana e Gustavo assumiram o namoro no Dia dos Namorados de 2023. Em setembro do mesmo ano, terminaram pela primeira vez.

A primeira volta aconteceu em outubro de 2023. Eles terminaram novamente em janeiro desse ano.

Três meses depois, em maio, reataram. A cantora apareceu no palco de Mioto e uma das apresentações, e os dois se beijaram. “A vida tem dessas. Voltem com o ex de vocês também”, brincou a sertaneja.

