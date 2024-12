Ana Castela sobre fim do namoro com Gustavo Mioto: “Peço compreensão”

Ana Castela decidiu abrir o coração e se pronunciar sobre o fim do namoro com Gustavo Mioto. A cantora usou as redes sociais para desabafar depois de mais um término do casal vir à tona. O anúncio do término foi anunciado nesta sexta-feira (13/12), através de uma nota divulgadas pelas assessorias dos famosos. “Peço compreensão”, disse.

“Nossas vidas vão continuar e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado”, refletiu.

Mais cedo, a equipe de Mioto de manifestou sobre o assunto para o Metrópoles, alegando que o sertanejo “segue focado em sua carreira internacional”.

A separação acontece seis meses depois de uma reconciliação. Os dois tinham terminado em janeiro deste ano e, em junho, contaram ter se reconciliado.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Gustavo Mioto se declara para Ana Castela após nova reconciliação Instagram/Reprodução 2 de 6 Gustavo Mioto se declara para Ana Castela após nova reconciliação Instagram/Reprodução 3 de 6 Gustavo Mioto se declara para Ana Castela após nova reconciliação Instagram/Reprodução 4 de 6 Gustavo Mioto revela regras do relacionamento com Ana Castela 5 de 6 Gustavo Mioto e Ana Castela Foto: Reprodução 6 de 6 Ana Castela e Gustavo Mioto anunciam fim do namoro Reprodução/Instagram

Ana e Gustavo estavam juntos desde 2023, entre muitas idas e vindas. Essa seria a terceira separação dos artistas.

Relembre as idas e vindas do namoro de Ana Castela e Mioto

O namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora nesta sexta-feira (13/12).

Essa é a terceira vez que o casal rompe a relação, que começou no final de 2022. O namoro, no entanto, só foi assumido em junho de 2023. Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, a Boiadeira e o sertanejo tiveram o primeiro término.

Um mês depois, Ana Castela e Gustavo Mioto decidiram reatar. A segunda fase da relação durou até janeiro deste ano, quando a cantora anunciou o segundo rompimento. Em maio, eles decidiram dar uma nova chance ao namoro, que não foi para frente.