Ana Clara confirma namoro e aproveita para anunciar novo programa

Ana Clara Lima está namorando sim! E a confirmação veio da própria apresentadora, através de suas redes sociais, após ter imagens com Bruno Tumoli divulgadas. Esse é o primeiro relacionamento da ex-BBB, que já havia sido flagrada com o rapaz e amigos em um restaurante no Rio. As especulações do romance aumentaram nesse fim de semana, quando ela comemorou 26 anos e novos vídeos dos dois juntos foram expostos.

“Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou”, escreveu ela em uma publicação do Instagram, recheada de fotos do casal. Como noticiou a coluna anteriormente, Bruno é advogado, mora em São Paulo, mas está, cada vez mais, frequentando a cidade carioca por conta da amada.

Também já havíamos dito que a família de Ana já segue o rapaz, que é tão discreto quanto ela sobre sua vida pessoal e mantém suas redes sociais trancadas, sem aceitar solicitações de pessoas desconhecidas. Por conta dos curiosos de plantão, como essa colunista, Ana Clara aproveitou o momento e fez o marketing do seu novo programa, Túnel do Amor, que estreia no dia 26/4, no Multishow e no Globoplay, marcando um perfil fake de Tumoli.

Se não fosse os stories de Juliette, na festa da ruiva, denunciando o novo casal, os fãs e seguidores, talvez, nem saberiam do novo relacionamento, já que os dois estão juntos há alguns meses, desde 2022.