Ana Furtado comenta saída de Boninho da Globo

Divulgação

1 de 1 Ana Furtado e Boninho – Foto: DivulgaçãoAna Furtado demonstrou publicamente seu apoio ao marido, Boninho, após o diretor anunciar que está de saída da Globo. Casados há 24 anos, a apresentadora publicou uma homenagem ao diretor, na noite desta sexta-feira (13/9).

“Meu amor, que orgulho de você, da sua trajetória, do seu talento, da sua estrela e principalmente, do amor e respeito que você tem pela sua profissão e como você utiliza seu dom para fazer tantas pessoas brilharem por todos esses anos”, escreveu na publicação do Instagram.

“Onde quer que você esteja, estarei contigo, aplaudindo e celebrando novos ciclos”, completou Ana. A apresentadora também passou um longo período na Globo e terminou seu contrato em 2022, após 26 anos.

Boninho anunciou a despedida da emissora após 40 anos de casa. O diretor de TV também usou o Instagram para anunciar a decisão, que foi confirmada pelos Estúdios Globo e pela TV Globo.

Apesar da saída confirmada, Boninho ainda tem mais alguns compromissos para cumprir antes do fim do contrato. O diretor vai concluir a entrega da temporada do Estrela da Casa, atualmente em exibição, e vai encerrar sua participação na emissora com o Especial Roberto Carlos.

1 de 5

Boninho

Instagram/Reprodução

2 de 5

Boninho

Instagram/Reprodução

3 de 5

Boninho

Reprodução/Instagram

5 de 5

Boninho

Foto: Instagram/Reprodução

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?