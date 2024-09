Ana Furtado revela motivo que a fez deixar a Globo

Ana Furtado revelou o motivo que a fez deixar a Globo em julho de 2022, após 26 anos de contrato. Durante uma participação no podcast PodDelas, ela explicou que não se sentia realizada profissionalmente,

“Não me fazia bem, eu não tinha protagonismo, eu não estava fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Eu fiquei 28 anos fazendo o que tinha para fazer, mas não era necessariamente o que eu queria e gostava de fazer”, revelou a apresentadora, que costumava substituir outras pessoas na emissora.

Ela ainda contou que enfrentar um câncer a fez ver as coisas de um jeito diferente. “Depois de todo esse processo que eu vivi, eu decidi que chegou o momento em que tenho a necessidade de parar, respirar, calcular rota e decidir o que quero fazer, e o que eu queria fazer eram coisas importantes para mim, extremamente significativas, que fizessem sentido e me fizessem feliz”, detalhou.

1 de 5

Ana Furtado

Instagram/Reprodução

2 de 5

Ana Furtado vai apresentar o Oscar 2024, transmitido pela TNT

Divulgação/Pino Gomes

3 de 5

Ana Furtado

Pino Gomes/Divulgação

4 de 5

Ana Furtado

Reprodução/Instagram

5 de 5

Ana Furtado cresceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e começou a carreira artística trabalhando como modelo. Em 1995, fez sucesso após estrelar a vinheta de abertura da telenovela Explode Coração e, no ano seguinte, recebeu a oportunidade de integrar o elenco da novela Caça Talentos, na TV Globo

Reprodução

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos na emissora e explica decisão A apresentadora Ana Furtado anunciou em 11 de julho de 2022 que estava fora da Globo após 26 anos de casa. Em um texto publicado no Instagram, a esposa de Boninho, um dos diretores mais influentes da emissora, afirmou que a decisão foi conjunta e definiu a parceria como “feliz”.

“‘Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história’. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo”, iniciou ela.

“Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo”, completou.

A apresentadora disse que esperou a mudança de comandantes no É de Casa para comunicar sua decisão ao público:

“Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor.”

“Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do Dança dos Famosos. Mais eu, impossível!”, finalizou.