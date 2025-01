Ana Hickmann é condenada a pagar pensão compensatória ao ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann, conhecida por seu trabalho no programa Hoje em Dia, da Record TV, foi condenada a pagar pensão compensatória ao ex-marido, Alexandre Correa. O casal, que oficializou o divórcio em maio de 2024, enfrenta um processo judicial após o empresário ser acusado de violência doméstica.

De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ana deverá pagar uma pensão mensal de R$ 15 mil a Alexandre. O valor foi estabelecido como uma forma de compensação econômica devido à separação, buscando equilibrar as condições financeiras entre as partes.

A determinação judicial estipula que o pagamento deverá ser realizado até que haja uma decisão definitiva sobre o caso. Paralelamente, Alexandre Correa foi condenado a pagar uma pensão mensal de R$ 4,5 mil ao filho do casal, Alezinho. Esse valor deve ser depositado até o décimo dia de cada mês.

A assessoria de Ana Hickmann lamentou a exposição do caso, que corre sob segredo de Justiça. “Por essa razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade”, afirmou a defesa da apresentadora.

O processo judicial envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa continua em andamento, enquanto ambos cumprem as determinações judiciais impostas até o momento.