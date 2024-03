Ana Hickmann e Edu Guedes: saiba como é um namoro entre Peixes e Touro

João Bidu/ Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes – Foto: João Bidu/ Reprodução Após vários rumores sobre um possível namoro, Ana Hickmann publicou, nesta terça-feira (12/3), uma foto com Edu Guedes nas redes sociais, assumindo o relacionamento.

Na legenda, Ana declarou: “Novo motivo para sorrir”. Ela é de Peixes; ele, de Touro.

Vem conferir como é a combinação amorosa entre estes dois signos:

Ana Hickmann e Edu Guedes: a combinação entre Peixes e Touro

Peixes é um signo que pertence ao elemento Água. Já Touro, ao elemento Terra. Neste ponto, os signos de Ana Hickmann e Edu Guedes combinam muito. A atração entre estes dois nativos acontece por meio da expectativa de viver uma relação recheada de romantismo e companheirismo.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.

