Ana Hickmann é proibida pela Justiça de vender mansão que vivia com ex-marido

Ana Hickmann foi proibida de dar um passo adiante na venda da mansão em que vivia com o ex-marido, Alexandre Correa. As informações iniciais são do site Notícias da TV. A Justiça proibiu a ex-modelo de vender o imóvel, localizado em Itu, no interior de São Paulo, por não ter o consentimento do empresário.

Desta forma, Correa deu entrada na Justiça para que as negociações iniciadas pela ex-mulher fossem paralisadas.

Hickmann pedia R$ 40 milhões pelo imóvel e estava disponível para mudança imediata, já que a venda incluia os móveis. A mansão, com um terreno de 6.100m², e um total de 1.600m² de área construída, tem suíte master de 240m² com SPA, e closet blindado, seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes, garagem coberta para 8 carros, piscina com raia de 25 metros e elevador panorâmico.