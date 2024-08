Ana Lúcia Torre sobre influencers em novelas: “Quem vai dizer não?”

A atriz Ana Lúcia Torre abriu o jogo e deu uma opinião sincera sobre a presença de influenciadores em novelas. Veterana das telinhas, ela lembrou que contracenou com profissionais do ramo, como Jade Picon, em Travessia.

“Infelizmente, na televisão é assim. No teatro, eu já não digo. Mas eu convivi nas minhas últimas novelas com pessoas que tinham milhões de seguidores e nunca tinham feito nada. Não estou criticando as pessoas, porque se eu estou em casa bordando, meus bordados chamam atenção e me convidam para fazer uma novela pagando muito bem, quem é que vai dizer não?”, disse a atriz em entrevista à Quem.

1 de 3

Berta vai encobertar o caso de Vivi com Chiclete

2 de 3

Mas ele não conta que Berta ajudará o casal

Reprodução/Gshow

3 de 3

Gentil (Ana Lucia Torre) – Irmã de Margot (Irene Ravache) e mãe de Lenita (Luciana Paes), é dona da pensão de Rosa Branca e vai hospedar em seu estabelecimento a equipe do filme. Quase sempre mal-humorada, acha a filha uma deslumbrada. Diz que, com a idade, pode falar o que pensa. Fica encantada com Américo (Felipe Camargo) quando ele chega à pensão

Globo/Divulgação

Ela ainda aproveitou o espaço para lembrar o preconceito sofrido pelas atrizes quando era mais jovem. “Trabalhei com uma pessoa que começou no teatro aos 15 anos no Rio de Janeiro. De seis em seis meses, assim como toda prostituta, elas tinham que passar pelo exame médico oficial do governo para saber se não tinham doenças”, lembrou.

“A profissão de atriz era encarada como a de uma prostituta. Ela era casada, tinha filhos e, mesmo assim, tinha que fazer esse exame médico”, afirmou.