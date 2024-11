Ana Marcela é heptacampeã da Copa do Mundo de águas abertas

Ana Marcela conquistou o título de heptacampeã da Copa do Mundo de águas abertas ao finalizar a quinta e última etapa da competição em Neom, na Arábia Saudita, onde ficou em sétimo lugar. Essa vitória marca sua sétima conquista no Circuito, que ela já havia vencido nos anos de 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022. A atleta brasileira chegou à etapa decisiva liderando o ranking, acumulando um total de 2.750 pontos ao longo das cinco etapas do torneio. Na prova de 10 km, ela garantiu mais 400 pontos, o que foi suficiente para assegurar o título.

A etapa foi vencida pela australiana Moesha Johnson, enquanto a alemã Lea Boy ficou em segundo lugar, somando 2.648 pontos na classificação geral. Na categoria Junior, Lizian Sobral se destacou ao conquistar o título geral com 2.000 pontos. No masculino, Matheus Melecchi levou o troféu com um total de 3.250 pontos, enquanto Leonardo Macedo ficou em segundo lugar, acumulando 1.800 pontos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias