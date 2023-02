Ana Maria Braga comemora volta ao Mais Você após se recuperar da Covid

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, ficou afastada do programa após pegar Covid pela terceira vez e voltou nesta segunda (27/2) 27/02/2023 11:52, atualizado 27/02/2023 11:52

Após passar um tempo afastada do Mais Você por conta do diagnóstico positivo para a Covid, Ana Maria Braga voltou ao seu programa na manhã desta segunda-feira (27/2). A apresentadora brincou sobre pedir músicas no Fantástico por ter contraído a doença pela terceira vez e detalhou como foi a última semana.

“Quando os caras lá fazem três gols, eles têm direito a pedir música no Fantástico. Será que eu posso começar a segunda-feira pedindo já música no Fantástico da semana que vem?”, expressou Ana Maria Braga, logo no início do matinal.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (4)

Ana Maria Braga é uma das artistas mais queridas do Brasil. O motivo? A apresentadora está sempre protagonizando momentos hilários na TV. Além da troca de nomes de convidados, novelas, músicas e filmes, por exemplo, os comentários e piadas com duplo sentido da global sempre ficam entre os assuntos mais comentados nas redesReprodução/ Instagram

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (8)

Em 2009, ao ensinar a receita de um bolo, a apresentadora afirmou que a castanha-do-pará faz parte da fauna brasileira, esquecendo que, na verdade, fauna faz referência aos animaisInstagram/Reprodução

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (7)

Ainda em 2009, a loira apresentou o novo estúdio do Mais Você e falou sobre a bela vista que tem para a floresta amazônica. No entanto, os estúdios da Globo ficam no Rio de JaneiroReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (4)

Durante alguns anos, tombos que Ana Maria Braga levava durante o Mais Você passou a chamar atenção do público. Uma das quedas mais emblemáticas da apresentadora, inclusive, ocorreu ao vivo, em 2014. Na ocasião, a loira foi filmar uma parte do Mais Você em um balão e ao tentar sair do veículo não conseguiu passar a perna e acabou caindoReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (3)

Em 2016, Ana Maria errou duas vezes, no mesmo programa, o nome dos convidados. Ao falar da série Pé na Cova, a apresentadora mandou um beijo para Natália Pêra, em vez de Marília Pêra. Mais tarde, ao receber o ator Paulo Betti, a global o apresentou como José Mayer Reprodução

***Foto-ana-maria-braga com-louro-josé (2)

Em 2013, durante o sucesso do single Ah, leleque, leque, a apresentadora mencionou a música como Passarinho do Volante. O nome da música, na verdade, é Passinho do VolanteGlobo/Divulgação

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (2)

Em 2019, Ana, ao lado de um arquiteto, resolveu ensinar como fazer almofada entrelaçada. “Agora eu preciso de um pau aqui. E olha que é um pau cumprido. Aqui o pau, achei o pau. Precisa ter um pau pra enfiar esse negócio aqui”, disse a apresentadora, enquanto o profissional ria. “Olha como já cresceu, viu? Agora precisa colocar mais coisas”, completou Reprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (1)

Em 2021, durante uma visita do programa à feira, Ana Maria perguntou a um feirante quanto tempo ele vendia mandioca. Em seguida, disparou: “sempre pegando na mandioca” e “a mandioca do senhor é a mais parruda, né?”. Os comentários levaram a internet a loucura. “9:49 da manha e a Ana Maria tá em rede nacional falando que a mandioca do seu Francisco é parruda”, escreveu um internautaReprodução/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (9)

Também em 2021, a global caiu na risada após um comentário de duplo sentido. Ela estava aprendendo uma técnica para tirar a película da gema de um ovo quando brincou com o formato da gema empanada. A partir disso, comentários com conotação sexual subtendida começaram. “Aí vira um saquinho. Ficou bonitinho”, disse Ana Maria. “Ai! Alguém gemeu lá em cima”, revelou em seguidaReprodução/TV Globo

***Foto-ana-maria-braga com-louro-josé

Após receber o jornalista Thiago Oliveira, Ana Maria cantou o repórter ao vivo. Além de falar que Thiago é um “gato”, também informou que “casaria com ele” se fosse mais novoDivulgação/TV Globo

***Foto-Ana-maria-braga-apresentadora-global (6)

Em março de 2022, Ana Maria surgiu no programa com uma bolsa de ouro em formato de botijão para protestar contra o preço do gás no país. Uma semana antes, a loira utilizou um colar de cenoura e comentou o preço do vegetal. Em outras ocasiões, a apresentadora também já exibiu colares de diversos produtos da culinária, como arroz, feijão, cebola, alho, tomate, entre outrosReprodução/TV Globo

Namaria relatou que não teve um período ainda pior com a doença por conta da vacina. “É uma gripe ruim, com dor no corpo, dor de cabeça, desanimada, tem que ficar quieta, porque gripe é cama, mas não tive nada daquela minha primeira covid graças às três vacinas que já tomei, também”, explicou.

Por fim, Ana Maria Braga resgatou as porcentagens de pessoas vacinadas no país para chamar a atenção dos telespectadores. “O jornal O Globo, inclusive, trouxe na semana passada um dado importante: pouco mais de 69% da população tomou ao menos uma dose da vacina, e só 59% tomaram a dose de reforço. Quando falamos da quarta dose, esse número cai para 19%. Vai lá, se imunize: a comunidade científica afirma que o ideal é quando a taxa de imunização atinge 90% da imunização”, pediu.

