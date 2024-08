Ana Maria Braga detona marido de atriz veterana da Globo: “Um lixo”

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Ana Maria Braga – Metrópoles – Foto: ReproduçãoAna Maria Braga, sem sombra de dúvidas, é uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira. Com longos anos de carreira, a beldade já protagonizou momentos marcantes e até mesmo explosivos em frente às câmeras. Em um deles, por exemplo, a contratada da Globo surpreendeu ao escorraçar ao vivo o marido de uma atriz durante o Mais Você.

Quem costuma acompanhar as notícias sobre os bastidores da televisão deve saber que Ana Maria Braga não tem papas na língua quando deseja falar o que pensa. Foi justamente por conta desse lado mais tempestuoso, que a apresentadora do Mais Você se enfureceu ao comentar sobre o fim do casamento da atriz Susana Vieira e o empresário Marcelo Silva, ao vivo na Globo.

Leia a amtéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

