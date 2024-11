Ana Maria Braga é afastada da Globo após testar positivo para Covid-19 pela 5ª vez

A apresentadora Ana Maria Braga se afastou mais uma vez do comando do ‘Mais Você’ após ter testado positivo para Covid-19. Este é o quinto diagnóstico da veterana, que no fim de agosto tinha sido afastada pelo mesmo motivo.

Em um vídeo publicado no Instagram, Ana Maria tranquilizou os fãs. A apresentadora, que estava de férias no Havaí, afirmou que não está com os sintomas graves da doença, mas sofreu com a voz ‘estranha’.