Ana Maria é criticada por mostrar cenas de guerra e fome em Angola à Tina

Terceira eliminada do BBB23, Tina participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, na manhã desta quarta-feira (8/2), e conversou com a ex-sister sobre sua passagem no reality show. A veterana, no entanto, acabou causando polêmica após mostrar um VT de guerra e destruição na Angola, país em que a modelo nasceu.

Em certo momento do bate-papo, Ana Maria Braga comentou sobre as belezas da Angola. A produção, no entanto, rodou cenas da destruição causada no país pelos conflitos que aconteceram de 1975 a 2002.

“Eu tenho imagens de Angola aqui, gente. Angola é um país rico em recursos naturais, como petróleo, diamante e minério de ferro. Mas, apesar disso, a nação enfrenta uma série de problemas sociais e econômicos causados pela Guerra Civil”, disse a apresentadora, enquanto a produção mostrava imagens chocante da população angolana durante os conflitos armados.

Após comentar sobre os danos causados pela guerra, Ana Maria relembrou a morte do pai de Tina, que era combatente de guerra e morreu quando a analista de marketing tinha apenas 3 anos.

“Não tenho foto, registro histórico, documentação [do meu pai]. Isso é a realidade de muitos angolanos. Acabei achando a certidão de óbito do meu pai, e foi uma coisa… Não sei explicar, parece que era para ser naquele momento”, desabafou Tina, comentando sobre ter encontrado o documento pouco antes de ser confinada para o BBB23.

Críticas a Ana MariaNa web, internautas não viram com agrado a atitude da produção do Mais Você de mostrar imagens da guerra na Angola para uma mulher angolana, e teceram críticas ao matinal e a Ana Maria Braga.

“E seguimos o preconceito com o continente africano e seus países. PA RA BE NS”, disparou um. “Uma emissora grande dessa passando esse tipo de vergonha. Foi propositadamente, certeza”, opinou mais um. “Mais alguém da produção vai rodar depois dessa. Absurdo soltar esse VT”, se irritou um terceiro.

“Engraçado que essas coisas sempre acontecem no Mais você, parece que fazem por querer!!”, indicou outro.