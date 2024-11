Ana Patrícia critica prazo de campanha: “Fizemos o máximo que conseguimos neste tempo antidemocrático”

Ana Patrícia, candidata à presidência da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) para o triênio 2025-2028, criticou a falta de tempo para realizar campanha, em entrevista concedida a equipe do Bahia Notícias durante as eleições, que ocorrem nesta terça-feira (19), para o comando da advocacia no estado.

“Fizemos o máximo que conseguimos neste tempo antidemocrático de 30 dias de campanha, que foi estabelecido. Mas realizamos uma movimentação importante no estado, em que há uma insatisfação da maior parte da advocacia,” disse a candidata no Shopping da Bahia, local onde ocorre o pleito em Salvador.