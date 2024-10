Ana Patrícia e Duda faturam etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro após ouro olímpico

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo, neste domingo (13), ao vencer a etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Dois meses após faturar o ouro nas Olimpíadas de Paris, a dupla desbancou Thamela e Vic por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18) na grande decisão e fez a festa da torcida da praia de Cabo Branco.

Ana Patrícia e Duda sobram e fazem a festa do público

Mesmo com menos de duas semanas treinamento para o torneio, Ana Patrícia e Duda conquistaram a etapa com soberania. Na fase de grupos, elas sobraram com duas vitórias sobre Manu/Quimele e Talita/Josi. Já no mata-mata, as “vítimas” foram Thati/Ângela e Hege/Vitória nas quartas e semifinal, respectivamente. “Resolvemos ter um tempo de descanso após as Olimpíadas e retornamos há menos de duas semanas. É um desafio que nós aceitamos, mas fizemos a escolha certa graças ao carinho da torcida. E estamos fazendo o que tanto amamos”, disse a mineira Ana Patrícia.

Los Angeles 2028? Ainda está longe…

Colhendo os louros do título inédito em Paris, elas ainda preferem não falar em ciclo para os Jogos de Los Angeles 2028. Em entrevista exclusiva, Duda disse que o foco é desfrutar a boa fase com a família e amigos no Brasil. “Novo ciclo? Já começou? Está muito longe ainda. Estamos aproveitando este momento. Faltam quatro anos e a nossa cabeça acabou de viver tudo agora mesmo. Ter as Olimpíadas e conseguir a medalha… Se a gente pensar muito na frente, cansa também. Precisamos estar bem e felizes para começar um novo ciclo, que não é fácil e falta muito tempo. Vamos aproveitar o ouro…Temos que viver esse momento”, salientou Duda.

Lesão de hérnia

Em entrevista exclusiva, Ana Patrícia admitiu que sua lesão de hérnia segue atrapalhando seu desempenho em quadra. “Está bem ruim ainda. Eu tenho conversado muito com o meu fisioterapeuta para entender a situação. Hoje mesmo eu conversei bastante com ele para saber se jogaria ou não. Estou conseguindo controlar”, disse.

Leveza

Os próximos compromissos de Ana e Duda acontecem já na próxima semana, com a disputa da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste ano, elas ainda participam das etapas de Natal e do Rio de Janeiro do Brasileiro, além do Finals do Mundial em Doha. Apesar da agenda cheia e dos torneios desafiantes, Duda garantiu que não há nenhum tipo de pressão sob a dupla. “Depois do que passamos nas Olimpíadas, nossa cabeça é viver o momento. Já passamos por muita pressão. Agora é hora de curtir e aproveitar. Vamos curtir um pouquinho”, comentou Duda.

Questões climáticas

Atletas do Praia Clube, de Uberlândia, Ana e Duda também reclamaram dos treinamentos em meio ao tempo seco e a falta de chuvas na região. Questionada sobre o tema, Duda admitiu que o clima impacta nos treinamentos. “Nós estamos passando por um período muito difícil. As queimadas estão deixando o tempo quente demais, principalmente para nós de Uberlândia. O tempo está muito seco. É claro que sabemos que esses momentos são difíceis e a situação é severa, mas temos que dar o nosso melhor.”