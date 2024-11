Ana Paula Valadão é boicotada: transmissão de sua pregação é cortada em evento da Lagoinha

A pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão esteve no Brasil neste final de semana para ministrar em um evento da Igreja Batista da Lagoinha. Durante sua pregação, Ana Paula fez uma fala considerada dura e confrontadora sobre a atual situação da denominação, que vive um momento conturbado. O destaque ficou para sua menção indireta à disputa judicial entre André Valadão, líder da Lagoinha Global, e Felippe Valadão, pastor da Lagoinha Niterói, sobre o uso do nome “Lagoinha” pela igreja no Rio de Janeiro.

A transmissão ao vivo do evento, que era acompanhada por milhares de pessoas ao redor do mundo, foi inesperadamente interrompida durante o discurso de Ana Paula, deixando os fiéis sem acesso ao restante da mensagem. Pouco depois, a gravação da pregação foi deletada das plataformas digitais da igreja, o que gerou indignação e especulações entre os membros da Lagoinha.

Para muitos fiéis, o corte na transmissão foi visto como uma tentativa de boicote à pregação de Ana Paula, conhecida por sua influência dentro da denominação e pela postura que, supostamente, contraria André Valadão. O episódio acendeu discussões sobre possíveis divisões internas na liderança da igreja.

O marido de Ana Paula, pastor Gustavo Bessa, usou as redes sociais para comentar o ocorrido. “A mensagem de ontem foi poderosa, confrontadora e de sacudir os alicerces. Mas cortaram a transmissão e deletaram a mensagem. Tempos estranhos”, escreveu ele, expressando seu descontentamento com a situação.

