Anac autoriza voos comerciais na Base Aérea de Canoas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas (RS), localizada na região metropolitana de Porto Alegre, devido às fortes chuvas e inundações que atingem o Rio Grande do Sul. Diante da necessidade de uma solução rápida, a Anac decidiu liberar o transporte de passageiros e carga no espaço, que é destinado à aviação militar.

A decisão foi tomada ontem, na primeira reunião deliberativa extraordinária do ano da Anac e deverá ser oficializada com a publicação de resolução no “Diário Oficial da União (DOU)” até terça-feira. Durante a reunião, foi destacado que os alagamentos e inundações causaram danos na infraestrutura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, o que compromete os níveis de segurança operacional e resultou na suspensão das operações aéreas no local.

O tráfego aéreo para o principal aeroporto do Rio Grande do Sul foi suspenso no início deste mês pela Fraport e não há previsão de retorno. Oficialmente, o pedido de interdição à Força Aérea Brasileira (FAB) é válido até 30 de maio, mas prorrogações podem ocorrer. A empresa responsável prevê que as atividades não devam ser retomadas antes de setembro.

