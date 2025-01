Ancelotti afirma que entenderia mudança de Vini Jr. para futebol árabe

De olho no duelo decisivo pela última rodada da fase de liga da Champions League, Carlo Ancelotti deu coletiva imprensa na tarde desta terça-feira (28/1) para falar sobre o duelo entre Real Madrid e Brest. Durante a entrevista, o técnico italiano foi questionado sobre uma possível ida de Vinícius Jr., astro do Real, para o futebol saudita.

“Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória”, afirmou Ancelotti.

Após tentativa frustrada em agosto de 2024, o futebol saudita planeja ir atrás da contratação de Vinícius Jr novamente após o final da temporada europeia, de acordo com a imprensa britânica. No último ano, o Al-Ahli já havia feito proposta pela contratação do brasileiro e agora estuda desembolsar mais de R$ 2 bilhões para ter o craque do Real Madrid na equipe.

“Se acontecer algo estranho, pode ser que haja mudança, como acontece normalmente no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Mas não olhamos para daqui a um ano, e sim em fazer uma boa temporada. Estamos bem, apesar das dificuldades, porque temos muitos desfalques”, declarou o treinador.

Real Madrid e Brest se enfrentam nesta quarta-feira (28/1), às 17h, no Estádio Roudourou, na França. O duelo é válido pela última rodada da fase de liga da Champions League e é decisivo para a posição do time espanhol na tabela da competição.