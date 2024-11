Ancelotti afirma que Mbappé está “decepcionado” com a não convocação

Kylian Mbappé virou pauta ao ficar de fora da seleção francesa por opção do treinador Didier Deschamps. E, segundo Carlo Ancelotti, o camisa 9 do Real Madrid ficou decepcionado ao não ser convocado.

“Não vou falar com ele sobre este assunto, não sou eu quem deve julgar esta decisão. Temos que aceitá-la. Mbappé está motivado e decepcionado com o que está acontecendo”, disse Ancelotti em coletiva de imprensa.

Justificativa de Deschamps

Durante a coletiva, Deschamps justificou a ausência do craque. O treinador explicou que teve conversas com Mbappé para tomar a decisão e que “é melhor assim”. O técnico ainda afirma que ainda não é por motivos extracampo, e que Kylian gostaria de estar com a seleção. Além dele, o volante Aurélien Tchouaméni, também do Real Madrid, fica fora por lesão no tornozelo.

“Falei várias vezes com ele. Pensei no assunto e tomei esta decisão. Penso que é melhor assim. Não vou entrar em diálogo sobre isso. Posso dizer duas coisas: o Mbappé queria vir e os problemas extracampo não se colocam enquanto existir a presunção de inocência. É uma escolha para estes dois jogos”, afirmou o treinador. “É a minha decisão. Compreendo que não seja suficiente para vocês, mas não vou entrar em discussões que levem a outras interpretações”, completou.

O que aconteceu?

Astro do Real Madrid, Mbappé se tornou centro de uma acusação por estupro na Suécia durante a última Data Fifa. O suposto envolvimento do atacante no caso de violência sexual tem tomado os holofotes da mídia.

Recuperação

O Real Madrid busca recuperação após duas derrotas seguidas (4 x 0 contra o Barcelona e 3 x 1 diante do Milan). Para isso, os Blancos tem o Osasuna como próximo confronto, neste sábado (9/11), às 10h, pela 13ª rodada da LaLiga.

A equipe de Vini Jr. e Mbappé está na segunda posição do Campeonato Espanhol, com 24 pontos. O Barcelona é quem lidera, com 33 pontos. Vale lembrar que o Real Madrid tem uma partida a menos, já que o jogo contra o Valencia foi adiado por conta das enchentes.