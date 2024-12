Ancelotti afirma que período de adaptação de Mbappé já terminou

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou neste sábado (21) que o período de adaptação do atacante francês Kylian Mbappé ao clube já terminou, embora ele ainda possa render mais. “Seu período de adaptação terminou, ele já está mostrando uma boa versão, mas ainda pode melhorar. Está se recuperando da última lesão e eu o vejo mais motivado. Ele precisava deste período, como qualquer um, mas já chegou ao fim”, declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu.

Perguntado sobre os momentos mais felizes e tristes do ano, o treinador italiano confessou que houve muitos. “Foi um ano fantástico, que talvez não dê para repetir, não sei. Vamos tentar, porque este elenco tem um nível muito alto. Talvez a Champions tenha sido o mais feliz, como sempre. O mais triste… não sei, porque não perdemos muito este ano. Os 4 a 0 para o Barcelona, talvez. Pedi ao Papai Noel que não haja mais críticas em 2025”, afirmou.

WhatsApp

Ancelotti também falou sobre o desempenho do inglês Jude Bellingham e dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, assim como de Mbappé. “Não puderam jogar muitos jogos juntos, porque às vezes Rodrygo se lesiona, outras vezes Bellingham… mas eu os vejo se adaptando bem, no geral. Às vezes Mbappé cai pela esquerda e Vinícius por dentro. Ou vice-versa. Eu não quero dar uma posição fixa aos quatro, mas sim que tenham mobilidade, liberdade. Onde Kylian precisa melhorar? Na continuidade. Precisa ser capaz de fazer essas jogadas que só ele sabe fazer, com mais frequência”, explicou.

Vini Jr. saiu de férias na sexta-feira e não enfrenta o Sevilla por estar suspenso. Quanto ao jogo deste sábado entre Barcelona e Atlético de Madrid, Antelotti disse que o campeonato será “mais competitivo do que nos últimos anos”. “O Atlético tem todos os recursos para lutar pelo título e fará isso. Vai ser disputado, e o campeão pode sair com menos de 90 pontos”, afirmou.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP