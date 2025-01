Ancelotti defende Vinicius Júnior, critica expulsão por confusão e nega que Real Madrid esteja cansado do brasileiro 

O treinador Carlo Ancelotti se manifestou sobre a recente suspensão de Vinicius Júnior, que foi punido com dois jogos após ser expulso em uma partida contra o Valencia. Ancelotti expressou sua discordância em relação à decisão, enfatizando que o jogador brasileiro tem enfrentado uma série de provocações e ofensas racistas que não foram devidamente registradas pela arbitragem durante o jogo. O Real Madrid, por sua vez, está se preparando para recorrer da punição imposta a Vinicius. O clube destacou o arrependimento do atleta após o incidente, o que pode ser um fator importante na tentativa de reverter a decisão da liga. A situação de Vinicius Júnior tem gerado discussões sobre a necessidade de uma maior proteção aos jogadores que enfrentam discriminação em campo.

Durante a coletiva de imprensa, Ancelotti também abordou a próxima semifinal da Supercopa da Espanha, onde o Real Madrid enfrentará o Mallorca. O técnico afirmou que a equipe está em um bom estado de espírito e se sente pronta para o desafio, demonstrando confiança na capacidade do time de superar o adversário. A situação de Vinicius Júnior e a resposta do Real Madrid refletem um contexto mais amplo sobre a luta contra o racismo no futebol.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA