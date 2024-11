Ancelotti exalta Vini Jr. após atuação de gala na goleada do Real Madrid: ‘Te amo’

Após o show e os três gols do atacante Vinícius Júnior na vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna no sábado (9), pelo Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti, se rendeu ao jogador nas redes sociais. O treinador do Real Madrid publicou uma foto de um abraço com Vini Jr., à beira do campo, na comemoração do primeiro gol do brasileiro diante do Osasuna. “Te quiero, Vini (expressão que, em espanhol, tem o mesmo significado de ‘Te amo’, em português)”, postou Carlo Ancelotti na legenda.

Na entrevista coletiva depois do triunfo sobre o Osasuna, Ancelotti foi questionado sobre a Bola de Ouro. Vinícius Júnior ficou em segundo lugar, atrás de Rodri. O treinador garantiu que o brasileiro não se abalou depois de perder a premiação. “Para nós, é ele quem faz a diferença. A Bola de Ouro é um pequeno detalhe, e não o afetou, como vimos hoje”, afirmou Carlo Ancelotti.

Na disputa pela Bola de Ouro, Rodri, do Manchester City, superou Vinícius Júnior por apenas 41 pontos. A revista France Football, que organiza a premiação, divulgou os detalhes da votação na sexta-feira.

