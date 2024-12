Ancelotti garante que Endrick permanecerá no Real Madrid, mas alerta: ‘Tem de melhorar’

Endrick, jovem promessa do futebol brasileiro, tem enfrentado desafios para se firmar no Real Madrid. Apesar das lesões que afetaram o elenco, o técnico Carlo Ancelotti tem oferecido poucas oportunidades ao jogador. “Posso rodar (o elenco) se tiver jogadores, mas se tenho um plantel de 14 ou 15 jogadores fica complicado. Falam do Endrick, que lhe dou poucos minutos, blá, blá, blá… mas é um jogador muito jovem e que tem de se adaptar, tem de melhorar”, disse o treinador. Em declarações recentes, Ancelotti garantiu que Endrick permanecerá no clube e que um empréstimo não está nos planos, enfatizando a necessidade de adaptação e evolução do atleta. Na atual temporada, Endrick participou de 14 jogos e conseguiu balançar as redes em duas ocasiões. Sua última aparição em campo ocorreu na vitória contra o Girona, no dia 7 de dezembro, onde teve uma participação limitada. No confronto anterior contra a Atalanta, o jovem não foi escalado, o que levanta questões sobre seu espaço na equipe.

O Real Madrid, por sua vez, se prepara para enfrentar o Rayo Vallecano neste sábado. A equipe ocupa a segunda posição no Campeonato Espanhol, somando 36 pontos, apenas dois a menos que o líder Barcelona. A expectativa é que o time busque a vitória para se aproximar da liderança da competição. A situação de Endrick no clube merengue reflete a realidade de muitos jovens talentos que, apesar de seu potencial, precisam de tempo para se adaptar ao alto nível do futebol europeu.

Publicado por Sarah Paula

