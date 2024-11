Ancelotti pede por suspensão de jogos após enchentes na Espanha

O futebol espanhol deveria ter sido paralisado após enchente que tomou conta da província de Valencia causar a morte de 218 pessoas. Esta é a opinião de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que defendeu a suspensão de jogos na Espanha devido à tragédia que assolou a região.

O Real Madrid tinha compromisso contra o Valencia nesse sábado (2/11), mas teve a partida adiada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O jogo, que seria realizado no Mestalla, casa do rival do Real, precisou ser suspenso devido às enchentes no local.

“O futebol tem que parar… Para mim, tem. Porque é a mais importante das coisas menos importantes da vida. Mas nós não somos os tomadores de decisão… Temos de seguir as instruções daqueles que estão no comando”, defendeu Ancelotti.

Ainda sobre as enchentes na região, o técnico revelou que a derrota de Vinícius Jr. na Bola de Ouro e a goleada do Barcelona sobre o Real Madrid são memórias distantes em face da tragédia que acometeu a Espanha nos últimos dias.

“O futebol é uma festa e você só pode comemorar e festejar quando você, sua família e todos estão bem… Quando as pessoas não estão bem, não se festeja”, completou o treinador do Real Madrid.