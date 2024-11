Ancelotti salvará o Vitória do rebaixamento? Teoria curiosa viraliza na web

O Vitória entra na segunda fase da linha narrativa. Thiago Carpini, após um período de dificuldades no São Paulo, foi demitido e deu lugar a Luis Zubeldia. O Leão, que havia dispensado Léo Condé por uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão, contratou Carpini.

A sequência de eventos teve início com a decisão de Carlo Ancelotti de não assumir a Amarelinha. Diante disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por contratar Dorival Júnior, que deixou o comando do São Paulo. Com a saída de Dorival, o Tricolor Paulista contratou Thiago Carpini, que estava no Juventude. Sem técnico, o Alviverde foi atrás de Roger Machado, que estava sem clube há 18 meses.

A renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid e sua recusa à Seleção Brasileira, ocorridas em meados de dezembro de 2023, voltaram a ser assunto nas redes sociais nesta semana. Curiosamente, alguns internautas e influenciadores estabeleceram uma conexão entre essa movimentação no mercado europeu e a situação de clubes brasileiros como o Vitória, com a chegada de Thiago Carpini, o São Paulo, com a saída de Dorival Jr, e o Juventude, que enfrenta dificuldades após perder Roger Machado para o Internacional. Veja:

Roger Machado, que vinha realizando um bom trabalho no Juventude, foi contratado pelo Internacional após a oscilação de Eduardo Coudet no comando do clube. O Jaconero, por sua vez, contratou Jair Ventura como substituto, perdendo todo o desempenho positivo que havia conquistado no início do Campeonato Brasileiro.

Por fim, o Internacional disparou na tabela do Campeonato Brasileiro sob o comando de Roger Machado, enquanto o Juventude entrou na zona de rebaixamento, o que culminou na demissão de Jair Ventura. O Verdão anunciou Fábio Matias como novo técnico, mas a mudança não surtiu o efeito desejado e o time se afundou ainda mais na zona de degola. Thiago Carpini, que segue à frente do Vitória, conseguiu reverter a situação no Rubro-Negro Baiano, acumulando cinco vitórias em sete jogos e elevando a equipe da 18ª para a 12ª posição no Brasileirão.

A narrativa criada pelos internautas sugere que o atual treinador do Real Madrid levou o Juventude à zona de rebaixamento e, atualmente, tem ajudado o Vitória a escapar do mesmo destino na Série B.

Para confirmar a boa fase e fortalecer a hipótese que tem sido levantada pelos internautas, o Vitória enfrenta o Corinthians neste sábado (9), às 16h30, no Estádio Manoel Barradas. Em confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão, as duas equipes, que seguem na luta para escapar do rebaixamento, se enfrentam em um duelo direto. O Leão ocupa a 12ª posição com 38 pontos, enquanto o Timão vem logo atrás, em 13º, com a mesma pontuação.