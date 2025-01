Âncora da Globo erra e chama turistas de ‘farofeiros’ ao vivo

Uma falha técnica na InterTV, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro, expôs a apresentadora do RJ1, Isabella Chaboudt, chamando turistas de “farofeiros” durante um ensaio. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (31), quando a programação da Globo exibia o programa Mais Você, mas a InterTV cortou o sinal e transmitiu ao vivo o ensaio dos apresentadores sem que eles soubessem.

No momento da falha, Isabella ensaiava uma chamada para uma reportagem sobre a presença de turistas na Região dos Lagos. “Hoje é dia 31 de dezembro, graças a Deus o último dia de 2024, muita gente quer mais aproveitar o dia, o sol tá marcando presença na Região dos Lagos. Os turistas, como sempre farofeiros…”, disse a jornalista, interrompendo a fala ao perceber que estava ao vivo. Após tomarem ciência do erro, Chaboudt e o apresentador Vinicius Ferreira seguiram com a programação normal, sem comentar o ocorrido.

O termo “farofeiros”, que tem conotação pejorativa, gerou repercussão negativa nas redes sociais, onde telespectadores criticaram a postura da emissora e da jornalista. Muitos usuários classificaram o comentário como desrespeitoso em relação aos turistas que frequentam a região.

A InterTV, que transmite conteúdos locais e parte da programação da Globo, ainda não se manifestou sobre o caso.

Socorro, o amadorismo da InterTV é de lascar. #RJ1 pic.twitter.com/6df9g6JG9y — Brenno (@brenno__moura) December 31, 2024

