Ancorano Resgata as Raízes do Hip-Hop com Shows Poderosos e Letra Afiada

O rapper Ancorano, nascido e criado no interior do Rio de Janeiro, é a nova voz que ecoa com força no cenário musical brasileiro. Recentemente, ele teve uma experiência emocionante ao se apresentar no evento Underground em Rio das Ostras, especificamente no Bairro Âncora, sua “casa”, onde estava entre amigos na CASA 7 Underground. Essa apresentação não só celebrou sua trajetória, mas também reforçou sua conexão com as raízes e a comunidade.

Desde suas primeiras apresentações, Ancorano se destacou por sua autenticidade e pela força de suas letras. Em sua participação como atração principal no Teatro Firjan Sesi, ele mobilizou uma equipe de 13 pessoas, mostrando que o hip-hop pode ser uma plataforma para a colaboração e a criação coletiva.



Foto: Maylon Amorim e Thiago Breda

Eventos que Marcaram sua Carreira

Com um histórico impressionante, Ancorano participou de festivais renomados, como o Festival de Poesia Falada de São Fidélis e o 1º Festival de Videoclipes de Rio das Ostras. Cada festival foi um divisor de águas, permitindo-lhe não apenas mostrar seu talento, mas também aprender com outros grandes artistas do cenário musical.

As músicas de Ancorano são um reflexo da realidade de muitos. Ele canta sobre a vida nas comunidades, o descaso do poder público e a importância da resiliência. Suas letras são um chamado à ação, encorajando os ouvintes a correr atrás de seus sonhos, não importando as adversidades. O hip-hop, para ele, é mais do que um gênero musical; é uma ferramenta de empoderamento.

Projetos Educacionais e Sociais

Ancorano também se envolve em projetos educacionais, levando sua mensagem a jovens em escolas e universidades. Ele acredita que a música pode servir como um canal para promover a autonomia e a expressão pessoal.

A expectativa em torno de seu próximo EP, programado para 2024, é alta. Com novas músicas que prometem emocionar e inspirar, Ancorano continua a expandir seu repertório, incluindo colaborações no projeto RAPJAZZ.



Foto: Maylon Amorim e Thiago Breda



Agenda Aberta para Shows

Atualmente, Ancorano está com agenda aberta para shows, pronto para levar sua música e mensagem a novos públicos. Seu trabalho não é apenas sobre entretenimento, mas sobre conexão e transformação.

Ancorano representa a força e a resiliência das comunidades marginalizadas. Suas letras são um convite à reflexão e à mudança. Para saber mais sobre seu trabalho e acompanhar suas próximas apresentações, siga Ancoranonas redes sociais e prepare-se para se inspirar!

PERFIS OFICIAIS E CONTATO

https://www.instagram.com/ancoranomermo/

https://open.spotify.com/intl-pt/artist/5OtABwaNU3AkdrVVyBySDq

https://www.youtube.com/@ancoranomermo

WhatsApp: (22) 998851389 / [email protected]

TEATRO FIRJAN SESI

1

https://www.youtube.com/watch?v=SWcoGYfWZ4s

2

https://www.youtube.com/watch?v=9Io4S9IMXn8

ENTREVISTAS

Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLRTj2crmpEHzAZY1fnNI9sL-ozhQL2thn&si=QC5-kUcINvyUuWbj

EP INTERIOR (2022)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcW35kncSnJ73LUKpcvrLy3NLYOmepmR

https://open.spotify.com/intl-pt/album/5xxeRCZN3hGU2xYDUY86q4

EP BUQUÊ DE FLORES (2020)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTj2crmpEHwBd69FjWQDo-1wpwULu6HD

https://open.spotify.com/album/1KyHam1kZLaLrCTDBYDcDR?si=rYgyxpulSe6R5Z5Bod338Q

LANÇA FESTIVAL DE MÚSICA E NEGÓCIOS

https://youtu.be/DwZByfcosMc?t=2329

Ancorano nos lembra que a música pode ser um catalisador para a mudança e uma ponte para a conexão entre as pessoas. Que sua jornada continue a inspirar e a transformar vidas.

Texto: revistabx.com