Âncoras da Globo têm crise de riso ao noticiar sumiço de privada

Os jornalistas Julia Duailibi e Octavio Guedes enfrentaram dificuldades para concluir a leitura de uma notícia inusitada no programa GloboNews Mais, nesta sexta-feira (3). A ex-vereadora Janaína Lima (PP-SP) afirmou que devolverá à Câmara Municipal de São Paulo uma pia e um vaso sanitário que haviam sido retirados de seu antigo gabinete por sua equipe no último dia de seu mandato em 2024. A âncora iniciou a leitura com seriedade, mas caiu na risada ao relatar o caso. Guedes tentou continuar, mas também não conteve as gargalhadas.

Janaína explicou que os itens haviam sido instalados em uma reforma paga com recursos próprios no início de seu mandato, em 2021, e que agiu com orientação jurídica ao removê-los ao deixar o cargo. Segundo ela, agora as peças serão devolvidas à Câmara, que decidirá o que fazer. O caso veio à tona após o vereador Adrilles Jorge (União Brasil), sorteado para ocupar o gabinete, encontrar o local sem os equipamentos.

Veja o momento abaixo:

Julia Duailibi e Octavio Guedes não se aguentando na GloboNews. ️️️️pic.twitter.com/eVmHEBdbeM — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 4, 2025

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas