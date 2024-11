Anderson Silva prega na Bola de Neve e confirma alinhamento com Apóstolo Rina

O pastor Anderson Silva, conhecido por ter sido um dos maiores críticos da igreja Bola de Neve e de seu fundador, apóstolo Rina, surpreendeu seguidores ao pregar em uma filial da igreja em Genebra, Suíça. A decisão marca uma reaproximação com a denominação, especialmente após críticas anteriores de Anderson, que chegou a afirmar em uma live que “a igreja acabou”.

Em suas redes sociais, o pastor compartilhou imagens do momento em que pregava na igreja. A postagem gerou reações intensas: enquanto alguns seguidores celebraram a mudança de postura, outros demonstraram surpresa e questionaram a coerência do pastor. “É incrível ver você aqui”, comentou um seguidor, enquanto outro questionou a virada de opinião.

