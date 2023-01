Anderson Torres nomeou mulher de PM suspeito de proteger golpistas

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres nomeou a mulher do ex-comandante de Operação da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime, suspeito de ter protegido os golpistas no 8 de janeiro. Mariana Fiuza Taveira Adorno Naime foi nomeada por Torres em junho de 2021 para um cargo de coordenadoria no Ministério da Justiça e trabalhou na pasta até março de 2022, quando foi exonerada a pedido.

O ex-comandante, exonerado na terça-feira (24/1), é investigado pela corregedoria da Polícia Militar por ter retardado intencionalmente a evolução da tropa pela Esplanada dos Ministérios, de forma a permitir a fuga dos golpistas após os atos terroristas.

A nomeação de Mariana Fiuza foi assinada pelo então secretário-executivo do Ministério da Justiça. Ela foi coordenadora de Políticas de Integração da Coordenação-Geral de Políticas para as Instituições de Segurança Pública.