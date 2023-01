Anderson Torres recebe atendimento de psiquiatra dentro da cadeia

Ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres foi atendido, nesta terça-feira (17/1), por um psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF. Preso no 4º Batalhão da Polícia Militar (4 BPM), no Guará, o próprio Torres fez a solicitação para atendimento do profissional de saúde, o que é um direito dele.

O ministro da Justiça do governo Bolsonaro estava de férias nos Estados Unidos e foi preso pela Polícia Federal (PF) ao desembarcar no Aeroporto de Brasília, no último sábado (14/1).

Anderson foi detido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da investigação sobre responsabilidade de autoridades na invasão e depredação do STF, Congresso e Palácio do Planalto.

A expectativa é que Torres deixe o cárcere do 4º BPM para prestar depoimento na sede da Polícia Federal ainda nesta semana.