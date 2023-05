Anderson Torres recebe pizzas em casa para comemorar soltura

Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres comemorou sua soltura, na noite desta quinta-feira (11/5), com pizza. Torres deixou a prisão após quase quatro meses detido.

Chegaram na casa de Torres, no Lago Sul, cinco pizzas da Pizzaria JK, também do Lago Sul, pedidas por meio de um aplicativo de entregas de comida.

Anderson Torres estava detido no 4° Batalhão da Polícia Militar, no Guará, e deixou a prisão após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entregador de aplicativo chega com pizzas à casa de Anderson Torres, no Lago SulVinícius Schimidt/Metrópoles

Entregador de pizzas chega à casa de Anderson TorresVinícius Schimidt/Metrópoles

Fachada da casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, no Lago SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Movimentação no 4° Batalhão da PMDF pouco antes da soltura do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Anderson TorresVinícius Schmidt/Metrópoles

Movimentação no 4° Batalhão da PMDF pouco antes da soltura do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Anderson TorresVinícius Schmidt/Metrópoles

Movimentação no 4° Batalhão da PMDF pouco antes da soltura do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Anderson TorresVinícius Schmidt/Metrópoles

MedidasEm liberdade, o ex-ministro deverá cumprir uma série de medidas cautelares determinadas por Moraes. Entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte, suspensão do porte de armas e também não poderá deixar o Distrito Federal.

Torres colocou a tornozeleira eletrônica ainda no Batalhão da Polícia Militar. Após o procedimento, o ex-ministro seguiu em comboio para sua residência no Lago Sul.