André e Arana viram dúvida para Seleção antes de viagem a Venezuela

Com duelo importante contra a Venezuela à vista, a Seleção Brasileira fez seu último treino antes do jogo nesta quarta-feira (13/11). Com dois desfalques importantes, o treinamento desta manhã aconteceu sem as presenças de André e Arana, que sentiram dores durante as atividades de terça-feira (12/11).

A dupla ficou afastada da sessão de treinos nesta quarta-feira para realizar tratamento com a fisioterapia. Apesar das dores, Arana e André viajarão com a equipe para Maturín, na tarde desta quarta-feira. O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (14/11), às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

André trata dores no quadril, enquanto Arana sofreu entorse no tornozelo direito durante o último treinamento. Segundo o técnico da Seleção, Dorival Junior, os atletas permanecem no grupo pois as lesões não são graves e podem ser recuperadas a tempo.

Após duelo contra a Venezuela, o Brasil fecha a última Data Fifa do ano em clássico contra o Uruguai. A Seleção recebe os uruguaios em Salvador, na Fonte Nova, no próximo dia 19, às 21h45.