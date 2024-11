André e Felippe Valadão pedem segredo de justiça em processo e exclusão de matérias no Fuxico Gospel

A disputa judicial entre a Igreja Batista da Lagoinha e a Lagoinha Niterói, liderada pelo pastor Felippe Valadão, ganhou um novo capítulo. Após a repercussão do caso na mídia, ambas as partes solicitaram à Justiça que o processo seja colocado sob segredo de justiça. A justificativa apresentada é a necessidade de evitar especulações e repercussões negativas que possam prejudicar a imagem das igrejas envolvidas.

No documento apresentado ao Tribunal, as instituições argumentam: “Ante o exposto, requer urgente restabelecimento do segredo de justiça aos autos, tendo em vista a especulação pejorativa/negativa realizada pela mídia, nos termos do art. 189, inc. III, do CPC.” Além disso, as partes solicitaram que a Justiça determine a exclusão de todas as matérias publicadas sobre o caso pelo portal O Fuxico Gospel.

A disputa judicial, que trata do uso do nome “Lagoinha” pela igreja de Niterói, tem gerado grande interesse entre os fiéis e discussões nas redes sociais. A decisão de buscar segredo de justiça e a retirada de conteúdo jornalístico foi interpretada por muitos como uma tentativa de impedir que os membros saibam do que está ocorrendo nos bastidores.

