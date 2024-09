André Mendonça defende reforma tributária como ferramenta para responsabilidade social

Ministro do STF sublinhou a necessidade de criar incentivos que estimulem o setor privado a investir em ações sociais, embora não tenha detalhado quais seriam esses estímulos

José Cruz/ Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, defendeu que a reforma tributária pode ser uma ferramenta para aumentar a responsabilidade social nas empresas. Ele sublinhou a necessidade de criar incentivos que estimulem o setor privado a investir em ações sociais, embora não tenha detalhado quais seriam esses estímulos. Mendonça falou em evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro, sobre responsabilidade social, e também abordou a questão da desigualdade no Brasil, apontando a existência de amplas áreas de pobreza e discriminação.

Para ele, é fundamental haver uma colaboração entre a sociedade civil, as empresas e as organizações sociais para promover mudanças significativas no cenário social do país. O ministro destacou que a responsabilidade pela promoção da responsabilidade social não deve recair apenas sobre o governo, mas deve ser compartilhada com a sociedade civil. Ele acredita que as iniciativas de responsabilidade social no setor privado podem resultar em benefícios para a imagem das empresas e em uma melhor representação de suas marcas na sociedade.

Além disso, Mendonça enfatizou que a transformação social requer um esforço conjunto e que a participação ativa das empresas é crucial.

Publicado por Fernando Keller