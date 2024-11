André Valadão critica quem envia dinheiro para o Brasil: “Lugar que não vale nada”

O pastor André Valadão, líder da Igreja Lagoinha USA, gerou polêmica ao criticar abertamente brasileiros que enviam dinheiro ao Brasil ou investem no país, descrevendo-o como um “lugar que não vale nada”. Durante um sermão nos Estados Unidos, suas declarações dividiram opiniões e provocaram repercussão nas redes sociais.

Na fala, André Valadão questiona a lógica de pessoas que vivem nos EUA, mas continuam direcionando seus recursos para o Brasil, incluindo investimentos imobiliários e apoio financeiro a parentes. “Você pega o teu dinheiro e manda lá pro faz o L [Brasil], é inacreditável”, afirmou o pastor, em tom crítico.

Ele também ironizou o fato de algumas pessoas voltarem para regiões menos desenvolvidas no Brasil, onde, segundo ele, “tem uma praça, uma igreja católica, uma loja de sorvete aguado na esquina”.

Valadão ainda destacou que, na sua visão, os que insistem em enviar dinheiro ou adquirir imóveis no Brasil estão prejudicando suas próprias finanças. “Você pega o dinheiro aqui, valendo, e coloca no lugar que não vale nada. Ah, porque eu vou comprar apartamento num lugar que não vale nada…”, disse.

O pastor também atribuiu dificuldades financeiras de alguns fiéis à falta de desapego ao Brasil: “Por que Deus não me abençoa? Que que tá acontecendo? Você não larga o que tá preso lá”, afirmou.

Assista:

