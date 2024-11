Andréa Beltrão: “Não ligo para a imposição da mídia”

Ela cumpriu mais uma missão com louvor. O último capítulo da novela “No Rancho Fundo”, da Rede Globo, será exibido nesta sexta (1º de novembro), e Andréa Beltrão se despede de sua “Zefa”, com um misto de alegria e nostalgia. Em entrevista ao NEW MAG, a atriz falou que vai curtir um “ócio legal” depois de promover o novo filme em que atua e de voltar aos palcos, no ano que vem. O longa é “Avenida Beira-Mar”, no qual interpreta Marta, mãe de uma adolescente transexual.

E como se não bastasse, ela também segue firme com os planos de voltar aos palcos com o espetáculo “Lady Tempestade”, no qual brilha como a advogada Mércia Albuquerque (1934-2003), que defendeu presos políticos na ditadura. A peça retorna, em janeiro, ao Teatro Poeira, e depois vai rodar o Brasil. Dar vida a tantas mulheres incríveis só ampliou a consciência de Andrea, que, aos 61 anos, comemora 45 anos de carreira travando uma batalha contra o etarismo. E garante: não há outra maneira de viver, senão lutar contra esse nocivo estigma imposto pela sociedade às mulheres.

