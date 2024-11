Andrea Gomes e Patrícia Rosa: as corretoras discretas que ficaram conhecidas após o anúncio de venda da mansão de Ana Hickmann

Andrea Gomes e Patrícia Rosa, conhecidas por sua atuação discreta e personalizada no mercado imobiliário de luxo, conduzem a venda da mansão de Ana Hickmann e têm impressionado pelo estilo reservado e pela expertise em negociações complexas e de altíssimo padrão. As corretoras têm perfis que destoam do modelo convencional: ao invés de promoverem uma presença de mídia convencional – aquela que exibe roupas e acessórios de marca e carrões -, Andrea e Patrícia são conhecidas no mercado por suas habilidades técnicas, anos de experiência e uma rede de relacionamentos sólida, construída na base de confiança e recomendações. Segundo as corretoras, a discrição é um dos pilares de seu trabalho. “As pessoas que nos contratam geralmente não querem exposição, nem podem ser expostas”, comenta Patrícia. O atendimento é focado em referências diretas e um trabalho quase “invisível” para o público geral, que mantém clientes como grandes empresários das maiores empresas de todos Brasil e celebridades fora do alcance do olhar público. Andrea complementa que o trabalho construído em torno da mansão de Ana Hickmann reflete uma trajetória de muito mais tempo. “A casa da Ana trouxe visibilidade, mas já atendemos outras personalidades e grandes empresários de forma discreta há muitos anos,” explica. As corretoras destacam que o mercado imobiliário de luxo exige mais do que boas fotos e drones. Para elas, o verdadeiro “alto padrão” está na qualidade do atendimento e no conhecimento técnico que o cliente espera. “Não é uma edição bonita ou uma postagem nas redes sociais que vai capacitar um corretor a entender de construção ou de acabamentos específicos,” afirma Andrea. O processo envolve um conhecimento detalhado de cada aspecto do imóvel e até de finanças, direito e legislação, como em casos de alienações fiduciárias e outras particularidades de propriedades de alto valor.Andrea e Patrícia afirmam que o atendimento de alto padrão exige conhecimentos múltiplos. Para a venda da mansão de Ana Hickmann, por exemplo, lidaram com questões jurídicas complexas, como coordenação com uma equipe jurídica experiente. Patrícia ressalta que “não é qualquer pessoa que teria a capacidade de assumir uma negociação desse porte”. Esse processo envolve muitos contatos estratégicos, inclusive com gerentes bancários e advogados especializados, para garantir que a transação ocorra de forma segura e transparente, e que beneficie tanto comprador, quanto vendedor. Ambas as corretoras já venderam outras propriedades famosas, como a casa de Marcos Mion – que o apresentador comprou em total segredo da esposa – e apartamentos de diversas personalidades, sempre mantendo o sigilo total sobre os detalhes. “Nossa trajetória no mercado se mantém pelo relacionamento e pela exclusividade. Quando um cliente confia, ele nos indica para outros, e assim nossa rede se fortalece sem precisarmos de exposição pública,” explica Patrícia. Esse círculo de confiança construído ao longo dos anos, sem necessidade de autopromoção, continua sendo uma marca registrada de Andrea e Patrícia. “O luxo no setor imobiliário não está apenas nas propriedades que vendemos, mas também na forma como conduzimos cada transação com discrição e responsabilidade, respeitando a particularidade de cada cliente”, comentam.Essa abordagem diferenciada, com uma postura reservada e focada em um atendimento personalizado e exclusivo revelam a autenticidade e a profundidade necessárias para atuar no segmento, já que o verdadeiro “alto padrão” vai além de etiquetas: ele demanda experiência, conhecimento técnico e, acima de tudo, uma rede de confiança estabelecida ao longo de anos de trabalho. “A discrição no mercado de imóveis de altíssimo padrão é essencial porque os clientes desse segmento buscam não apenas um imóvel exclusivo, mas também um atendimento que proteja sua privacidade e segurança. Essas transações envolvem valores significativos e detalhes pessoais, como preferências de estilo de vida e exigências de segurança, que precisam ser tratados com confidencialidade”, afirma Andrea. Andrea e Patrícia enfatizam que sua parceria é uma escolha, não uma imposição. “Somos duas profissionais independentes que se uniram para somar experiências e desenvolver um projeto de sucesso”, afirma Patrícia. Cada uma delas traz uma bagagem única: Andrea tem formação em arquitetura e uma presença mais ativa nas redes sociais, enquanto Patrícia, que começou em fisioterapia, escolheu o mercado imobiliário por paixão. Essa união de perfis distintos permite que ambas atendam clientes de alto nível com discrição, sem comprometer a qualidade ou o profissionalismo. Para Andrea, o que torna seu trabalho valioso é a rede de contatos bem construída, que é tão importante quanto o conhecimento técnico. “A gente se mantém pelo relacionamento e pela exclusividade. Quem nos procura sabe que vai ser atendido por quem realmente entende do setor e tem um histórico de confiança,” explica. Esse histórico é o que fez com que Ana Hickmann as escolhesse para cuidar de um dos bens mais valiosos de sua vida, especialmente em um momento delicado, quando ela buscava profissionais de confiança para lidar com a venda do imóvel. Para as corretoras, o termo “alto padrão” tem sido usado de forma banal no setor, o que acaba gerando uma percepção distorcida entre os clientes e o público em geral. “Está muito batido esse papo de corretor de alto padrão. Agora, todo mundo é ‘alto padrão’. Mas ser de alto nível não é sobre preço, é sobre qualidade de atendimento e conhecimento,” comenta Andrea. É preciso entender de acabamentos, de construção e, acima de tudo, dos detalhes que diferenciam um imóvel de altíssimo padrão de um simples produto caro. “Eu prefiro dizer no ‘mercado de alto nível’: alto nível de atendimento, com expertise, competência e eficiência. Ter a confiança dos maiores empresários do país. É um mercado com público exigente, que tem acesso as melhores experiências do mundo, buscam imóveis que atendam suas expectativas, por isso o atendimento é totalmente personalizado para uma curadoria de imóveis assertiva”, pontua Patricia. Outro ponto ressaltado pelas corretoras é o cuidado com a exclusividade e a personalização dos imóveis que comercializam. “O cliente de altíssimo padrão quer personalizar, quer fazer cada detalhe do seu jeito. Esse cliente não compra um imóvel pelo acabamento fornecido; ele quer uma estrutura para adaptar à sua visão pessoal,” diz Patrícia. Essa demanda por personalização exige uma rede de parceiros e um conhecimento profundo, que Andrea e Patrícia cultivam em todas as etapas da negociação. “Além disso, a discrição é um diferencial competitivo: ela demonstra respeito pelo cliente e fortalece a confiança entre as partes. Em um mercado em que o sigilo é valorizado, manter a descrição em cada etapa da negociação ajuda a preservar o status do imóvel e o prestígio da marca do corretor ou da imobiliária, fatores fundamentais para atrair e fidelizar clientes de alto perfil”, diz Andrea, que afirma: “eu mesma já fiz negociações com pessoas extremamente públicas onde a outra parte só soube quem era o interessado, após o valor prévio estar acertado”. Atuar com descrição é essencial para quem lida com clientes de perfil elevado, como grandes empresários e personalidades, que frequentemente buscam uma negociação segura e reservada. Patrícia explica que seus clientes não querem exposição pública, e isso exige dela e de Andrea um nível de profissionalismo elevado. “Nosso trabalho é quase invisível para quem está de fora, mas é um relacionamento contínuo. Nossos clientes sabem que podem confiar em nós, porque somos discretas e temos conhecimento para proteger seus interesses,” destaca. “Isso é segurança para clientes que são expostos publicamente, além de evitar um movimento de “over price” na descoberta da identidade desse cliente. Dessa forma as partes ficam resguardadas e a negociação totalmente segura”, encerra Andrea.