Andressa Urach afirma estar sendo honrada por Deus por atuar em filmes adultos

Após declarar sua intenção de abrir uma igreja que acolha “todos os pecadores”, a ex-Miss Bumbum Andressa Urach voltou a gerar polêmica nas redes sociais.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a modelo faz críticas aos evangélicos e diz que Deus a está honrando com seu conteúdo adultos.

Urach ressalta que todos pecam, e os crentes também, seja em pensamento ou ao julgar, “colocando” as pessoas no inferno por não falarem do amor de Deus.

“Esses crentes religiosos fariseus foram os mesmo que crucificaram Jesus… Mas eles não pecam? No pesamento, na tua linguá fofoqueira, na tua língua acusadora? Deus tá me honrando sabe como? No conteúdo adulto”, disse.

Em seguida, a modelo também revela que um dia será pastora para acolher as almas que os religiosos estão colocando no inferno.

