Andressa Urach é hospitalizada após gravação de conteúdo adulto

A influenciadora Andressa Urach foi parar no hospital, nessa terça-feira (19), após um problema na região pélvica. Segundo a própria atriz de conteúdos adultos, as dores começaram após uma produção em que contracenou com oito homens.

Urach foi socorrida pelo próprio filho, Arthur Urach, após passar mal durante a gravação.

“Estou com muita dor pélvica e vamos fazer uma tomografia para ver se está tudo bem. Quem mandou aprontar?”, brincou a ex-Miss Bumbum.

No fim da tarde dessa terça-feira, uma publicação da influenciadora tranquilizou os fãs, quando Andressa Urach postou que estava recebendo todos os cuidados médicos. Em outra publicação, ela diz que estava até cogitando uma “baladinha”, após deixar o hospital e fazer o cabelo.

Influenciadora brinca com situação e retoma gravações

Nas redes sociais, a atriz de conteúdos para adultos fala que “a mamãe está pronta pra mais”, e diz que esse tipo de situação acontece quando se contracena com “gigantes”.

Em outra publicação, ela aparece em casa e mostra um volume na própria barriga. As gravações que originaram o problema pélvico da atriz fazem parte de uma nova produção em seu canal, intitulado como “A porta dos fundos”.

Nessa quarta-feira (20) a influenciadora publicou uma mensagem dizendo que estava retomando as gravações, e que “descansar no feriado é para os fracos”.

Por | CNN