Andrew Garfield pede outra chance para Mel Gibson: “Ele é incrível”

Andrew Garfield não poupou elogios a Mel Gibson durante uma entrevista à revista People. O ator, conhecido por interpretar o Homem-Aranha, defendeu que Gibson deve ter novas oportunidades em Hollywood, afirmando que o cineasta passou por uma significativa transformação pessoal. “Ele se curou de uma maneira linda”, afirmou Garfield. “Mel é um cineasta incrível, com um coração imenso e cheio de compaixão. Ele merece continuar fazendo filmes e contando histórias.”

A declaração de apoio ocorre em meio às controvérsias que ainda cercam Gibson. O diretor de A Paixão de Cristo enfrentou uma onda de críticas após vários incidentes polêmicos. Em 2006, ele foi preso por dirigir embriagado e, na ocasião, fez declarações antissemitas. Na época, o diretor emitiu um pedido de desculpas, reconhecendo que estava enfrentando problemas com o consumo de álcool.

Dez anos depois, em 2016, Gibson abordou o assunto em uma entrevista à Variety, ressaltando que tinha conseguido se manter sóbrio desde o ocorrido. “Isso já faz parte de um passado distante. Não entendo por que as pessoas ainda falam sobre isso depois de tanto tempo”, desabafou.

Além do incidente de 2006, outras polêmicas envolvendo o cineasta incluem ofensas racistas à ex-namorada Oksana Grigorieva em 2010, bem como declarações consideradas machistas e homofóbicas ao longo de sua carreira.

Garfield, que trabalhou com Gibson no filme Até o Último Homem (2016), pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, revelou que o convívio com o diretor foi uma experiência transformadora. Durante as filmagens, ele, que é judeu, disse ter tido discussões significativas com Gibson. “Foi um aprendizado. Vi que as pessoas podem mudar, buscar ajuda e se regenerar. Todos cometemos erros, e acredito que cada um de nós merece mais de uma chance para se redimir e crescer”, refletiu o ator.

