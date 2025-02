Android 16: veja o que esperar do novo sistema operacional do Google

Existe uma grande expectativa para o lançamento do Android 16, sistema operacional do Google para dispositivos móveis, como celulares, tablets e até mesmo TVs. É importante destacar que a versão beta está disponível para testes desde novembro de 2024. Além disso, algumas novidades já foram anunciadas.

Quais são as novidades que o Android 16 traz para 2025?

Como já dito neste conteúdo, o Android 16 é a mais nova versão do sistema operacional do Google para dispositivos móveis, responsável por realizar o gerenciamento de tarefas nos equipamentos. A nova atualização serve para aprimorar os serviços e recursos do aparelho, trazendo diversas novidades para melhorias na segurança, suporte e outras áreas do item, veja abaixo!

Melhorias no Health Care

Uma das principais novidades do Android 16 é o aprimoramento do serviço Health Care, que no novo sistema vai começar a armazenar seu histórico médico no formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), simplificando a troca de informações de dados eletrônicos sobre saúde.

Maior segurança

No recurso Wi-Fi Ranging, adicionado no Android 15, foi acrescentada uma criptografia baseada em AES-256 para aumentar a segurança. Além disso, o Android 16 vai contar com proteção contra ataques MITM, impedindo a interceptação de dados e o recurso Privacy Sandbox para dar maior proteção para informações sensíveis no dispositivo.

Além disso, o sistema manterá um histórico das permissões concedidas aos aplicativos e permitirá ao usuário gerenciar melhor o acesso a dados, pastas e outros recursos do dispositivo.

Multitarefas

Outro destaque vai para o aprimoramento da multitarefa em tablets. Em uma publicação no Android Authority, o desenvolvedor Mishaal Rahman, informou que será permitida a divisão da tela para apresentação de três aplicativos simultaneamente.

Novo recurso para fotos

O sistema também traz um novo recurso de pesquisa na galeria de imagens dos smartphones, facilitando a busca por fotos antigas.

Notificações

Outra mudança ocorrerá nas notificações, que, com o uso de inteligência artificial, agruparão conteúdos similares em um único pop-up, como ocorre no Gmail com e-mails categorizados.

Também será adicionado o recurso Notifications Cooldown, que eleva a produtividade e diminui as distrações que ocorrem por conta de diversos alertas de um mesmo app exibidos na tela. A função limitará a exibição excessiva de notificações do mesmo aplicativo. No entanto, chamadas, conversas prioritárias e alarmes continuam funcionando normalmente.

Quem poderá atualizar os aparelhos para o Android 16?

A lista de aparelhos que vão poder receber a atualização ainda não foi definida. Porém, normalmente novos sistemas operacionais são liberados aos poucos nos celulares.

Entretanto, um fato é que os aparelhos da linha Google Pixel receberão primeiro a atualização, pois assim a empresa consegue demonstrar melhor as novidades do sistema operacional em seu próprio celular.

Quando lança o Android 16? O Google já confirmou que o Android 16 vai chegar antes do esperado. Porém, ainda não determinou uma data em específico. No entanto, especulações apontam que o sistema operacional deve ser lançado entre os meses de abril e junho, dependendo do andamento dos testes. Quem terá acesso ao Android 16? Como já mencionado acima, ainda não há uma lista definitiva de aparelhos que serão contemplados com o novo sistema. Mas quem tiver os celulares mais recentes da Samsung, Motorola, Xiaomi, Google Pixel e outros que funcionam com o sistema Android deve receber a atualização.

