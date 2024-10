Aneel convoca para hoje reunião com distribuidoras que atuam no Estado de SP

O diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, convocou uma reunião com representantes das distribuidoras de energia e transmissoras que atuam no Estado de São Paulo, para avaliar os cenários de atendimento ao consumidor após as fortes chuvas de sexta-feira, 11.

A reunião está marcada para acontecer às 18h deste domingo no escritório da Aneel na capital paulista.

Foram convocados os representantes da Enel SP, Neoenergia Elektro, EDP São Paulo, Energisa Sul-Sudeste, CPFL, Isa Cteep e Eletrobras. O encontro deve contar, ainda, com a equipe de fiscalização da agência.

